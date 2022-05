Zum Staunen: Das Traumtor von Weimann beim 5:0 von Bristol gegen Hull

22 Tore hat Andreas Weimann in dieser Saison der englischen Championship erzielt. Zwar hat sein Team Bristol City vor der letzten Runde am kommenden Wochenende nichts mit dem Aufstieg in die Premier League zu tun, dafür aber auch nichts mit dem Abstieg.

Am Samstag sorgte der Wiener für einen echten Leckerbissen im Duell mit Hull City. Vor 21.799 Zuschauern in Bristol erzielte Weimann beim 5:0-Sieg nicht nur das 1:0 und legte ein weiteres Tor auf, er sorgte auch für ein Traumtor. er nahm einen Pass im Strafraum seelenruhig an und schupfte den Ball über Hull-Goalie Baxter in lange Eck. Nach seinem zweiten Treffer wurde Weimann ausgetauscht, damit er den Extra-Applaus der Fans genießen konnte.

Mit seinen 22 Treffern liegt Weimann gemeinsam mit dem Niederländer Joel Piroe auf Rang drei der Torschützenliste. Die Nummer eins wird er nicht mehr einholen können. Der Serbe Aleksandar Mitrović hat 46 Treffer für Fulham erzielt.