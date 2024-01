Die Wiener Austria will auf Malta das Toreschießen lernen

Stürmisch wurde die Wiener Austria am Montag auf Malta empfangen, bei 14 Grad. Auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel passierte man rund 30 Kreisverkehre, nach einer kurzen Erfrischung ging es schon zum ersten Training ins Nationalstadion von Ta’ Qali, wo auch im Rahmen des Tipsport Malta Cup die ersten beiden Spiele stattfinden – am Mittwoch gegen Hradec Kralove und am Samstag gegen Spartak Trnava. Die letzte Partie bestreiten die Wiener am Montag in Paola gegen Sigma Olmütz.

