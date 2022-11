Barisic nach Rapid-Sieg gegen LASK: "War kein Bewerbungsschreiben"

"Alle sollen an einem Strang ziehen"

Für den Wiener war der Auftritt gegen den Tabellendritten jedoch nur ein Zwischenschritt. "Es gibt noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Wir dürfen heute glücklich sein, aber müssen in allen Bereichen besser werden. Es hat schon Phasen im Spiel gegeben, wo wir uns verbessern müssen, und das werden wir", versprach Barisic.

Der Trainer und Sportdirektor in Personalunion betonte einmal mehr, dass beim angestrebten Aufwärtstrend der gesamte Klub gefordert sei. "Alle Rapidler, von den Spielern über die Mitarbeiter und die Fans, sollen an einem Strang ziehen. Dafür werde ich kämpfen, bis wir das auch wirklich durchziehen." Wie lange beziehungsweise in welcher Funktion Barisic darum kämpfen kann, ist offen - die Entscheidung trifft das neue Präsidium, das am 26. November gewählt wird.