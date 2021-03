Feldhofer und WAC gehen nach dem Machtkampf getrennte Wege

Vor ein, zwei Jahren wäre Ferdinand Feldhofer wohl noch als Wolfsberger Ehrenbürger vorgeschlagen worden: Ein Trainer, mit dem der WAC erstmals im Europacup überwintert, ins Cupsemifinale einzieht und auch in der Liga in den Top 6 liegt - da müssten doch alle glücklich sein. Oder doch nicht?

Die Ansprüche im Lavanttal sind gestiegen. Nach zwei dritten Plätzen in Folge galt die neuerliche Teilnahme an der Meistergruppe bereits als Pflichtaufgabe. Das Zuckerl Tottenham war mit zwei klaren Niederlagen und einem stimmungslosen Not-Heimspiel in Budapest eher sauer. Und Mittwochabend endete auch der Erfolgslauf im Cup – 0:1 nach Verlängerung gegen den LASK.

Abschied um 10 Uhr

Nur wenige Stunden später war das Ende von Ferdinand Feldhofer beim WAC besiegelt. Laut KURIER-Informationen trat der Chefcoach um 10 Uhr vor seine Mannschaft, um seinen Abschied zu verkünden.

Die Trennung hat aber nur zum Teil mit den sportlichen Ergebnissen zu tun. Schwerer wiegt, dass sich Feldhofer und Vereinsikone Michael Liendl zerkracht haben. Bereits in der Winterpause war zu hören, dass es im Lavanttal knirscht.