Tottenham ist für den WAC in der Europa League nur ein Bonus

Im 2019 eröffneten 62.000er-Stadion, mit Kosten von über einer Milliarde Euro das teuerste Europas, wird dem WAC auch die schlechte Form der Spurs in der Premier League kaum weiterhelfen. Am Sonntag kassierte das Team von José Mourinho bei West Ham eine 1:2-Niederlage und ging damit zum fünften Mal in den jüngsten sechs Partien in der Liga als Verlierer vom Platz.

Die Londoner haben neun Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Mourinho verneint Fragen nach einer möglichen Krise. „Wenn ein Team so kämpft, um ein anderes Ergebnis zu erreichen, dann ist es nie eine Krise einer Gruppe“, stellte er klar.

Es gibt "keinen besseren" Trainer als Mourinho

„Es ist eine Serie von schlechten Ergebnissen“, sagte der 58-Jährige, der immer stärker unter Druck gerät. Er selbst habe sich jedenfalls nichts vorzuwerfen und zweifle nicht an seiner Tätigkeit. „Kein bisschen. Es gibt keine besseren Methoden als meine und die meines Trainerstabs“, sagte Mourinho.

Das Spiel findet übrigens schon am Mittwoch statt, weil Stadtrivale Arsenal am Donnerstag Benfica Lissabon empfängt. Salzburg spielt ebenfalls am Donnerstag und will bei Villarreal das 0:2 aus dem Hinspiel aufholen.