Torhüter Martin Fraisl bei Sandhausen suspendiert

Nach einem Vorfall in der unmittelbaren Vorbereitung auf das Spiel des SV Sandhausen gegen Holstein Kiel (0:2) am vergangenen Sonntag wurde der österreichische Tormann Martin Fraisl von Seiten des Vereins am Montag freigestellt.

Noch ist unklar, was genau beim deutschen Zweitligisten vorgefallen ist. Ausgangspunkt dürfte gewesen sein, dass Trainer Michael Schiele überraschend Tormann Rick Wulle aufgestellt hat und Fraisl nur auf der Bank sitzen musste.

Auf der Homepage des Vereins äußert sich SVS-Präsident Jürgen Machmeier zu dieser Vorgangsweise: "Es ist eine disziplinarische Maßnahme. Die Grenzen des Respekts wurden leider überschritten. Fakt ist, dass Martin nicht mehr für den SV Sandhausen spielen wird."