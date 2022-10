Torfestival ohne Happy End: St. Pölten zwischen Enttäuschung und Stolz

Zum Beispiel von der AS Roma, die mit zwei Siegen im Gepäck Richtung Aufstieg blicken darf. Wenninger: "Der Moment ist auf unserer Seite, das wollten wir auch. Wir haben gewusst, dass wir nicht in den Spielen gegen Gruppenfavoriten Wolfsburg punkten müssen, sondern in den direkten Duellen mit St. Pölten und Prag. Da sind wir jetzt in einer sehr guten Situation. Man hat aber gesehen, dass es sehr schnell anders aussehen kann."

Die 31-Jährige dirigierte die Abwehr von Roma und feuerte ihre Kolleginnen vor ihr trotz zahlreicher vergebener Chancen immer wieder an. "Das Spiel ist aufs Herz gegangen, es war offen bis zum Ende, der Sieg war aber letztlich verdient." Roma war spielerisch die bessere Mannschaft und hatte vor allem in der ersten Hälfte viele hochkarätige Möglichkeiten. "Man versucht immer, daran zu glauben. Aber wenn du in der ersten Hälfte so viele Riesenchancen vergibst, dann denkst du irgendwann: Da können wir drei Matches lange spielen, wir werden nicht treffen. Das 1:2 war der sogenannte Dosenöffner."