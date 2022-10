Das erste von zwei Endspielen für Austria Wien im Europacup

12.000 Fans sollen die Austria in der Generali Arena zum Sieg peitschen, wenn man am Donnerstagabend (18.45/ORF1) Lech Posen in Favoriten begrüßt. Die Wiener benötigen als Gruppenletzte dringend zwei volle Erfolge aus den ausstehenden Partien gegen Posen und Be’er Schewa, um noch die ohnehin geringe Chance auf den Aufstieg zu wahren. Der erste Schritt soll gegen Lech gelingen, er ist freilich kein leichter.