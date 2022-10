Laut FIFA drei offizielle Todesfälle auf WM-Baustellen in Katar

Es seien 37 weitere Todesfälle registriert worden, diese Arbeiter seien nicht während ihrer Tätigkeit auf den Baustellen gestorben. Das Organisationskomitee stuft diese Fälle deshalb als "Non-Work-Related Deaths" ein - als Todesfälle, die nicht unmittelbar mit der Arbeit zu tun hätten.

Forderung nach Entschädigungsfonds

Im Verlauf der vergangenen Jahre seit der WM-Vergabe im Dezember 2010 wurden Tausende tote Arbeiter in Katar medial kolportiert. Die International Labour Organisation (ILO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, spricht etwa von 50 arbeitsbezogenen Todesfällen im Jahr 2020. Nick McGeehan von der NGO FairSquare schätzt hingegen, dass in allen sechs Golfstaaten zusammen jährlich mindestens 10.000 Arbeiter sterben "weil die Hitze einfach zu groß ist, um in 13-Stunden-Schichten am Tag zu arbeiten".