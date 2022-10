Inter Mailand kickt Barcelona aus der Champions League

Es ist Gewissheit: Der millionenschwer aufgerĂŒstete FC Barcelona verpasst das Achtelfinale der Champions League. Das Out der Katalanen stand am Mittwoch bereits vor ihrem Schlager daheim gegen Leader Bayern MĂŒnchen fest. Das zweite Aufstiegsticket in Gruppe C sicherte sich Inter Mailand mit einem 4:0 (2:0) gegen Viktoria Pilsen. Barcelona muss wie im Vorjahr mit dem Umstieg in die Zwischenrunde der Europa League vorliebnehmen.

Inter gab sich gegen das punktelose Schlusslicht aus Tschechien keine BlĂ¶ĂŸe. Italiens Vizemeister ging durch ein Kopftor von Henrich Mchitarjan, dem ein Energieanfall von Innenverteidiger Alessandro Bastoni vorausgegangen war, in FĂŒhrung (36.). Edin Dzeko ließ einen Doppelpack folgen (42., 66.). FĂŒr den Schlusspunkt sorgte bei seinem ersten Einsatz nach genau zwei Monaten Pause wegen einer Oberschenkelverletzung der eingewechselte Romelu Lukaku (87.). Der Belgier schlug nach Doppelpass mit Joaquin Correa zu.