Graue Maus im Tollhaus: Kräftiges Lebenszeichen der WSG Tirol

"Man hat gesehen, was möglich ist in Tirol. Was vor allem möglich ist in Wattens", sagt Trainer Thomas Silberberger. Würde die WSG ihre Partien in Wattens austragen, der Verein käme tatsächlich in den echten Genuss eines Heimvorteils. "Könnten wir permanent in Wattens spielen, dann machen wir vier bis sechs Punkte mehr pro Saison", ist sich der Coach sicher.