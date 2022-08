Tirol ist Austrias Generalprobe für Fenerbahçe in der Europa League

"Das holen sie nie mehr auf"

Insgeheim hoffen die Wattener in Wien auf einen Coup. Sollte die WSG gewinnen, läge sie schon neun Zähler vor der Austria. „Dann ist der Zug für die Wiener in Richtung Meister-Play-off bereits abgefahren, das ist klar. Das holen sie nie mehr auf“, sagte Silberberger vollmundig. Wattens muss am Samstag auf den gesperrten Felix Bacher verzichten, Neuzugang Osarenren Okungbowa fehlt wegen muskulären Problemen.

Im Play-off zur Europa League am Donnerstag gegen Fenerbahçe Istanbul hat die Austria dann weniger Druck. In einer Gruppenphase (Conference League) steht man auf jeden Fall und kassiert ein Startgeld von drei Millionen Euro, das in der Europa League nur geringfügig höher (3,7) wäre. Also geht’s um attraktivere Gegner. Manchester United etwa wäre möglich in der Europa League, oder auch Arsenal.