Fußball

Größte Red-Bull-Blamage: Der Salzburg-Schreck starb mit nur 42 Jahren

2012: Steinmetz gegen Salzburgs Hinteregger
2012 schaltete Düdelingen Red Bull Salzburg aus. Der Held der Luxemburger erlag nun einem Krebsleiden.
Von Harald Ottawa
13.01.26, 18:32

Er war der Held des größten Erfolgs von Düdelingen. Und der wohl größten Schmach von Salzburg in der Ära Red Bull. Nun ist Thierry Steimetz im Alter von erst 42 Jahren in Folge einer Krebserkrankung verstorben. 

Österreichs Fußball-Blamagen: Färöer, Valencia, Düdelingen

Die Luxemburger gewann 2012 in der Qualifikation zur Champions League das Heimspiel 1:0, fuhren aber dennoch als krasser Außenseiter zum Rückspiel nach Salzburg. Und dort kam es zur Sensation. Düdelingen verlor zwar 3:4, stieg aber dank der Auswärtstorregel auf. Held der Gäste war der Franzose Thierry Steimetz, der mit zwei Toren und einem Assist Hauptverantwortlicher der Salzburger Blamage war. Und auch Held der Luxemburger Champions-League-Historie. 

Steimetz hatte zuvor bei Metz gespielt, und beendete seine Karriere 2017 beim deutschen Regionalligisten FC Homburg.  Schon damals waren ihm Tumore entfernt worden. 

