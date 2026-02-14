Kein Durchmarsch? Wildcats verteidigen bei Rapid-Frauen Platz 1

Mit einer Enttäuschung begann das Frühjahr für die Rapid-Frauen. Im Spitzenspiel gegen die Wildcats misslang der anvisierte Sprung auf Platz 1, obwohl in der Vorbereitung die Bundesligisten LASK und Neulengbach besiegt worden waren.

Zwar ging der Aufsteiger, der den Durchmarsch will, in Führung. Doch nach der Pausenführung durch König (19.) kamen die kampfstarken Steirerinnen auf. In Minute 53 gelang der Ausgleich.