Kein Durchmarsch? Wildcats verteidigen bei Rapid-Frauen Platz 1

Die Rapid-Frauen vergeben im Spitzenspiel eine 1:0-Führung. Die Wildcats - der einzige Konkurrent um den Aufstieg - bleiben an der Tabellenspitze.
Alexander Huber
14.02.2026, 16:23

Rapid-Trainerin Katja Gürtler

Mit einer Enttäuschung begann das Frühjahr für die Rapid-Frauen.

Im Spitzenspiel gegen die Wildcats misslang der anvisierte Sprung auf Platz 1, obwohl in der Vorbereitung die Bundesligisten LASK und Neulengbach besiegt worden waren.

ÖFB 2. Frauen Bundesliga 2025/26 - 2nd round - SK Rapid vs SG Geretsberg/Bürmoos

Zwar ging der Aufsteiger, der den Durchmarsch will, in Führung. Doch nach der Pausenführung durch König (19.) kamen die kampfstarken Steirerinnen auf. In Minute 53 gelang der Ausgleich.

Das Team von Trainerin Katja Gürtler setzte zur Schlussoffensive an und hatte auch Chancen vor 400 Fans in Hütteldorf.

Rot für Rapid-Torfrau 

Bei einem Konter des Tabellenführers sah Rapid-Torfrau Van Niehoff wegen einer Notbremse Rot (88.). Es blieb beim Remis und einem Punkt Vorsprung der Wildcats in der Tabelle.

Nur die beiden Kontrahenten beantragen eine Lizenz zum Aufstieg – es kündigt sich eine sehr knappe Titelentscheidung an.

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

