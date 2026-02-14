Kein Durchmarsch? Wildcats verteidigen bei Rapid-Frauen Platz 1
Mit einer Enttäuschung begann das Frühjahr für die Rapid-Frauen.
Im Spitzenspiel gegen die Wildcats misslang der anvisierte Sprung auf Platz 1, obwohl in der Vorbereitung die Bundesligisten LASK und Neulengbach besiegt worden waren.
Zwar ging der Aufsteiger, der den Durchmarsch will, in Führung. Doch nach der Pausenführung durch König (19.) kamen die kampfstarken Steirerinnen auf. In Minute 53 gelang der Ausgleich.
Das Team von Trainerin Katja Gürtler setzte zur Schlussoffensive an und hatte auch Chancen vor 400 Fans in Hütteldorf.
Rot für Rapid-Torfrau
Bei einem Konter des Tabellenführers sah Rapid-Torfrau Van Niehoff wegen einer Notbremse Rot (88.). Es blieb beim Remis und einem Punkt Vorsprung der Wildcats in der Tabelle.
Nur die beiden Kontrahenten beantragen eine Lizenz zum Aufstieg – es kündigt sich eine sehr knappe Titelentscheidung an.
