Aufreger in Ried: Der LASK verhindert in der 103. Minute die Pleite

Beste Stimmung herrschte in Ried auf den Rängen, es wurde von beiden Fan-Lagern eifrig gesungen und angefeuert, immerhin ging es darum, die Nummer 1 von Oberösterreich zu küren. Zumindest an diesem Samstag.

In einer sehr guten und packenden Partie konnte der LASK spät, ja sehr spät ausgleichen. In der 103. Minute aus einem Elfmeter gelang das 1:1.

Für LASK-Trainer Didi Kühbauer war es dadurch doch nicht die erste Niederlage nach seiner Rückkehr im Herbst vergangenen Jahres nach Linz.