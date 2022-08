Österreichs Fußball-Blamagen: Färöer, Valencia, Düdelingen

Zypern ist nicht gerade für Spitzenfußball bekannt. Doch auch diese Insel war kein gutes Pflaster. 2002 scheiterte der GAK in der ersten UEFA-Cup-Runde an APOEL Nikosia (0:2/1:1). 2008 flog Rapid in der Champions-League-Qualifikation gegen Anorthosis Famagusta (0:3/3:1) raus.

Sturm Graz und die Austria teilen sich ein Breidablik-Trauma. Ein was? Der Klub aus Island schoss Sturm 2013 aus der Europa-League-Quali (0:0/0:1), die Austrianer 2021 aus der Conference League (1:1/1:2).KKS