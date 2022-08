Feuer am Dach bei Rapid: Aussprache zwischen Fans und Präsidium

Der Beziehungsstatus zwischen Rapid und seinen Fans? Es ist kompliziert. Wieder einmal. Nein, an der Leistung der Fans während der 90 Minuten lag es nicht, dass die Grün-Weißen den Sprung in die Conference-League-Gruppenphase – und damit eines der großen Ziele der Saison – nicht erreicht haben.

Der Block West war ausverkauft (im offensichtlichen Gegensatz zum Rest des Stadions). Die Leistung aus dem Hinspiel gegen den FC Vaduz war nicht gerade eine Einladung in das (im Euopacup so benannte) Weststadion gewesen. Doch an der Stimmung am Donnerstagabend in Hütteldorf konnte man nicht merken, dass sich der Rekordmeister aus Wien gerade gegen einen Klub aus der zweiten Schweizer Liga um Kopf und Kragen spielt.

Nur die übliche bunte Choreo im Block fehlte: "Choreo abgesagt – Wiedergutmachung gefordert!", stand auf einem Transparent.