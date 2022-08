Rapid-Coach Feldhofer nach Aus gegen Vaduz: "Sind verdient ausgeschieden"

Tatsächlich war das Weiterkommen des Außenseiters am Ende keine Sensation. Das No-Name-Team aus dem Fürstentum war in den beiden Partien die bessere Mannschaft und schlug dabei auch Kapital von den Patzern der Rapidler. "Es lag nicht an der Einstellung, wir haben uns Eigenfehler geleistet. Das ist leider so", monierte Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer.

Und dann sagte der Cheftrainer zum Abschluss noch einen Satz, der ehrlich wie ernüchternd zugleich ist: "Wir sind verdient ausgeschieden."

"Leistung nicht gebracht"

Guido Burgstaller konnte nur zustimmen: "Wir haben über 180 Minuten nicht unsere Leistung gebracht. Bis zur Roten Karte waren die Chancen noch groß. Am Ende ist Vaduz verdient weiter."

Zur Unruhe in Hütteldorf meint der Routinier: "Ich verstehe den Ärger der Fans. Wir müssen jetzt schnell aufstehen, mit Sturm kommt am Sonntag ein Brocken. Es ist klar, dass nach so einem Aus alle von den Spielern bis zum Trainer hinterfragt werden."