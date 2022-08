Das 1:0 spielte Fenerbahce freilich in die Karten, die enthusiastischen Fans im Sükrü-Saracoglu-Stadion peitschten ihr Team in die Offensive. Lemos und Peres hatten in Folge die nächsten guten Einschussmöglichkeiten, nach einem Eckball hätte Dursun erhöhen müssen, doch Ranftl rettete die Austria vor dem zweiten Gegentor. Knapp vor der Pause ging es noch rund: Kahveci erzielte per Kopf das 2:0 (44.), Austrias Antwort war das 2:1 durch Martins per Kopf nach schöner Flanke von Fitz (45.).

Trainer Schmid reagierte und brachte mit Holland und Keles frische Kräfte. Ein Schuss von Fitz machte kurz Hoffnung, dann übernahmen wieder die Türken das Kommando. Kahveci verfehlte knapp das Ziel, Goalie Früchtl war bei einem Rossi-Schuss zur Stelle, aber beim 1:3 auf verlorenem Posten. Kahveci versenkte den Ball von der Strafraumgrenze aus mittels.

Das Finish wurde zu einem Schaulaufen für Fenerbahce.