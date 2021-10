Theater der Albträume: Liverpool führte Manchester United vor

Das Old Trafford Stadion in Manchester ist für die Fans von United das „Theatre of Dreams“. Am Sonntag wurde es zum Theater der Albträume. Mit dem ewig jungen Klassiker zwischen Manchester United und Liverpool endete der 9. Spieltag in der Premier League.

In der Meisterschaft lief es für United zuletzt alles andere als rund. Beim 2:4 in Leicester lieferte der Rekordmeister eine ganz schwache Vorstellung ab. Als es in der Champions League gegen Atalanta zur Pause 0:2 stand, schienen die Tage von Ole Gunnar Solskjaer – mal wieder – gezählt zu sein. Doch United kam zurück, siegte noch 3:2.