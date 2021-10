David Alaba schießt Real Madrid zum Sieg im Clásico

Für die Spanier war das Match die Rückkehr zum normalen Fußball mit 90.000 Fans im Nou Camp nach einigen Clásicos ohne Fans. Barcelona stellte das jüngste Team seit 15 Jahren und startete mit viel Leidenschaft. Real versuchte, dem Engagement mit Ballbesitz Wind aus den Segeln zu nehmen. Es entwickelte sich in der ersten Hälfte ein gutes Spiel, in dem Barcelona gute Möglichkeiten verjuxte wie Dest, der allein vor dem Tor auf die Tribüne schoss (25.). Oder Piqué, dessen Kopfball nur um Zentimeter am langen Eck vorbeizischte (35.).

Für das Highlight aber sorgte jener Mann, der nach Schlusspfiff offiziell zum „Man of the Match“ gekürt wurde: David Alaba. In der 32. Minute eroberte er am eigenen Strafraum den Ball und leitete einen Bilderbuchkonter ein, den er mit einem Traumtor zum 1:0 abschloss (32.). Gegen seinen Schuss ins lange Eck war Goalie Ter Stegen machtlos. Seit dem Jahr 2000 war Alaba somit der erst fünfte Spieler, der bei seinem Clásico-Debüt auch gleich traf.