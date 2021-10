Barcelona gegen Real Madrid: Ein Klassiker mit besonderer Note

Barcelona startete schwach in die Saison. Wie ist die sportliche Situation vor dem Clásico?

Nach acht Runden in La Liga haben die Katalanen 15 Punkte und liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Real. In der Champions League hat Barcelona nach den zwei Niederlagen gegen Bayern und Benfica viel Kritik abbekommen. Real hat nach der Blamage gegen Tiraspol mit zwei Siegen die Wende geschafft.

Messi und Ronaldo sind Geschichte, auf welche Spieler muss man achten?

Es ist heute der erste Clásico seit dem 23. Dezember 2007, in dem keiner der beiden Superstars dabei ist. Dennoch haben beide Teams Stars in ihren Reihen: Bei Barça liegen die Hoffnungen auf Memphis Depay, Jungstar Ansu Fati und Sergio Agüero. Bei Real kommt der 21-jährige Brasilianer Vinicius Júnior immer besser in Form. Seine Tempo-Dribblings sind kaum zu verteidigen, und auch sein Abschluss wird besser, wie er mit den zwei Treffern beim 5:0 gegen Donezk zeigte.