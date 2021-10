David Alaba lobt Yusuf Demir und widerspricht Uli Hoeneß

„Un, dos, tres. Hört Ihr mich?“ David Alaba demonstriert beim virtuellen Medientermin, dass ihm nach gut zwei Monaten bei Real Madrid nicht mehr alles Spanisch vorkommt. „Ich bin sehr happy, bei Real zu sein. Es macht Spaß, eine neue Kultur und Sprache kennen zu lernen“, sagt Österreichs Fußballstar nach seinem Transfer.

Dass Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß jüngst in seine Richtung stichelte, indem er von einem verjährten Gespräch mit Alaba erzählte, in dem der Spieler von seinem Traum erzählt haben soll, einmal für Barcelona zu spielen, kostet Alaba einen Lacher. „Ich kann mich an das Gespräch sogar gut erinnern“, sagt Alaba. „Es war aber ein bisserl anders, als es Hoeneß dargestellt hat.“