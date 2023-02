Österreichs zweite Spielklasse und ein Kader mit Vollprofis – das passt auf Dauer nicht zusammen. Es ist kein Geheimnis, dass die 2. Liga für Vereine mit Ambitionen nicht kostendeckend bestritten werden kann. „Es geht allen ähnlich“, weiß St. Pölten-Manager Matthias Gebauer.

Deswegen gibt es heuer für gleich drei Vereine nur ein Ziel: Aufstieg!

Am offensivsten formuliert das Blau-Weiß, weil in Linz mit der Stadioneröffnung im Sommer der perfekte Zeitpunkt gekommen wäre. Beim SKN war die Rückkehr in die oberste Spielklasse erst für 2024 eingeplant, aber mit der Winterkrone ist auch das Selbstvertrauen gewachsen. In Graz fühlt sich der GAK nach Investitionen wie in Altstar Michael Liendl bereit für die Rückkehr auf die große Bühne.