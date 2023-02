Struber startet mit New Yorker Bullen: "Konkurrenzkampf ist sexy"

Christian Fuchs hat die Seiten gewechselt. Der frühere Teamkapitän beendete seine aktive Karriere, blieb Charlotte aber erhalten. Der 36-jährige Niederösterreicher ist nicht mehr Verteidiger, sondern Co-Trainer des jungen MLS-Klubs.

Mehr Erfahrung, aber auch mehr Druck hat Gerhard Struber. Dem Salzburger blieb bisher der ganz große Erfolg mit den New York Bulls verwehrt. Der Klub setzt aber weiterhin auf den 46-Jährigen. Vor dem Saisonstart in den USA ist Struber zuversichtlich: „In der Vorbereitung haben wir uns in eine sehr gute Richtung entwickelt. Die Stimmung und der Zusammenhalt in unserem Team sind top.“