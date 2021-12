Trainer Gerhard Struber hat Manchester United abgesagt

Gerhard Struber hat am Montagabend in der Sky-Sendund "Talk und Tore" das medial kolportierte Interesse von Manchester United bestätigt.

Es habe ein Gespräch mit Ralf Rangnick bezüglich des Postens des Co-Trainers unter dem Deutschen bei den "Red Devils" gegeben, so Struber. Er habe sich aber dazu entschieden, Cheftrainer bei den New York Red Bulls in der Major League Soccer zu bleiben.

"Es hat in den letzten Wochen immer wieder interessante Anfragen gegeben und jetzt die aus England, das ehrt mich sehr", sagte der Salzburger. "Gleichzeitig habe ich aber eine Situation in New York, die mich einfach auch sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt und ich deshalb diesen Weg mit New York nicht von heute auf morgen aufgeben will. Wir haben einiges vor."

Längerfristiger Vertrag

Es sei kein Geheimnis, dass er und Rangnick einander gut kennen. Er sei natürlich "ins Überlegen gekommen", so der 44-Jährige.

"Ich habe aber auch noch einen längerfristigen Vertrag in New York, den ich einhalten möchte und eine ambitionierte Mannschaft, wo ich darauf hoffen kann, dass wir den nächsten Schritt machen."

"Es wäre der falsche Moment, jetzt Abschied zu nehmen", so Struber, der auch betonte, Cheftrainer bleiben zu wollen. "Das ist das ausschlaggebende für mich, dass ich in dieser Rolle als Cheftrainer für mich die größte Wirkung und den größten Output erleben kann."