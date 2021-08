Testspiel-Hit: Barcelona und Jungstar Demir zu Gast in Salzburg

In Salzburg ist die Freude und der Stolz über das Zustandekommen der Stippvisite groß. Dass nach Kapazundern wie Bayern München und Liverpool in der Vergangenheit nun wenige Tage nach Atlético Madrid (Salzburg gewann 1:0) auch Barcelona gegen den Bundesliga-Krösus proben will, spricht für dessen Reputation. Dies soll auch durch die vergleichsweise geringe Summe (deutlich unter einer halben Million Euro) untermauert werden, die Salzburg für das Duell hingeblättert haben will.