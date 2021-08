Europacup-Auslosung: Salzburg trifft im CL-Play-off auf Bröndby

Und auch die nächsten Spiele haben es in sich: Salzburg empfängt am Mittwoch den FC Barcelona mit Ex-Rapid-Talent Yusuf Demir zum Edel-Test empfängt, ehe am Sonntag die Wiener Austria anreist. Und in knapp zwei Wochen wird es dann auch im Europacup ernst.

Die Salzburger sind im Play-off zur Champions League gefordert, der Gegner heißt Bröndby IF. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Österreichs Serienmeister kämpft um die dritte Teilnahme an der Gruppenphase in Serie. Gespielt wird am 17./18. August (Salzburg hat Heimvorteil) bzw. das Rückspiel am 24./25. August in Bröndby, einem Vorort von Kopenhagen.