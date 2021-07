Yusuf Demir trifft beim 3:0 für Barcelona gegen Stuttgart

Barcelona feiert auch im dritten Vorbereitungsspiel einen klaren Sieg. Die Katalanen gewannen im Rahmen des Trainingslagers in Deutschland 3:0 beim VfB Stuttgart, Österreichs Top-Talent Yusuf Demir spielte auf der Position des abwesenden Lionel Messi rechts vorne an der Seite von Griezmann und Depay durch und erzielte das 2:0 (36). Es war das erste Tor der Wieners für Barcelona.

Die weiteren Treffer vor 25.000 Zuschauern erzielten Memphis Depay (21.) und Riqui Puig (73.). Demir war nur einer von vier Spielern, die duchspielten.

Barcelona trifft im Rahmen des Trainingslagers in Donaueschingen noch am kommenden Mittwoch in Wals-Siezenheim auf Red Bull Salzburg. Die Partie ist bereits ausverkauft

Bei Stuttgart fehlten die drei positiv auf Corona getestete Spieler (Sasa Kalajdzic und zwei namentlich nicht genannte Profis) musste Trainer Pellegrino Matarazzo eine Notelf aufbieten.