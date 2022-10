Tapfer gekämpft, aber am Ende verliert Austria gegen Villarreal 0:1

Glaubensbekenntnis oder Freizeitvertreib: Fußball gilt als die wichtigste Nebensache der Welt. Im Fall der Austria war das Heimspiel gegen Villarreal durchaus nicht unwichtig, aber letzten Endes eine Nebensache. Der schwere Autounfall von Toptalent Muharem Huskovic erschien an diesem Abend im Viola Park viele Gemüter mehr zu berühren als ein Fußballspiel der Conference League. Auch, wenn der Stürmer noch einmal Glück im Unglück hatte.

Die Nebensache an diesem Arbeitstag ging an diesem Tag ebenso schief. Die Austria kassierte nach einer kämpferischen Sonderleistung gegen den spanischen Spitzenklub Villarreal in der 87. Minute den Gegentreffer zur 0:1-Niederlage.

Die Austria musste auch auf Martins (Knie) und Mühl (Leiste) – für ihn angelte sich Fischer die Kapitänsschleife – verzichten. Die Fans begannen mit Huskovic-Gesängen.

Auf dem Feld tat sich lange überhaupt nichts, sieht man von einem Gruber-Heber weit über das vom fast schon legendären 40-jährigen Goalie Pepe Reina in diesem Moment vernachlässigte Tor ab (12.).

Wenig Höhepunkte

Bis zur 23. Minute, als Teigl aus guter Distanz an Reina scheiterte. Von den Gästen war lange ebenso wenig zu sehen wie von spanischen Fans, der Klub mit dem Spitznamen Submarino amarillo (gelbes U-Boot) brachte nur rund 40 mit. Nur selten spielten die Iberer ihre Technik aus, von der berühmten Torgefährlichkeit, von der sich die Austria beim 0:5 in der Vorwoche ein Bild hatte machen können, spürte man wenig. Einzig von Danjuma ging zumindest zweimal größere Gefahr aus. So verging eine Hälfte, die nur den Vorteil hatte, dass sie irgendwann verging. Freilich – für die Austria (eine Halbchance im

5-3-2-System), die mit enorm viel Herz auftrat und sich defensiv stark präsentierte, war dies ein achtbares Zwischenresultat.

Die junge Austria-Mannschaft blieb couragiert, Jukic schoss aber zu zentral auf Reina. Die Austria kämpfte, tat mehr für das Spiel, was vom enthusiastischen Publikum auch mit Gesängen goutiert wurde. Villarreals Schüsse verirrten sich zumeist im Niemandsland der Tribünen. Die beste Austria-Chance hatte Keles, dessen Schuss Reina nur mit lieber Not abwehren konnte, auch ein Freistoß von Fischer war gefährlich.