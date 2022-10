Huskovic entkam beim Autounfall den Flammen und ist wieder wach

Dieses Drama dürfte noch einen vergleichsweise glimpflichen Ausgang haben. Das Wichtigste zuerst: Muharem "Muki" Huskovic hat bei einem Autounfall keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten und ist Donnerstagabend aus dem künstlichen Koma erwacht.

Beim schweren Unfall des Austria-Stürmers am Mittwochabend auf der Südostautobahn (A3) bei Pottendorf (Bezirk Baden) ist der Pkw, in dem der Kicker als Beifahrer gesessen war, in Flammen aufgegangen. Laut Polizei war der von der 21-jährigen Begleiterin gesteuerte Wagen mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkw geprallt. Huskovic wurde ins Landesklinikum Baden gebracht, dort operiert und anschließend als Vorsichtsmaßnahme in den künstlichen Tiefschlaf versetzt.

"Keine OPs mehr"

Der 19-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler habe mehrere schwerwiegende Verletzungen erlitten, allesamt jedoch ohne lebensbedrohlichen Charakter, verlautete die Austria. "Nach derzeitigem Stand sind vorerst keine akuten Operationen mehr notwendig". Huskovic wird jedenfalls zur weiteren Beobachtung in den kommenden Tagen auf der Intensivstation verbleiben.