Austrias Huskovic nach einem Autounfall auf der Intensivstation

Am Sonntag hatte Muharem Huskovic die Austria im Derby gegen Rapid in der vierten Minute noch in Führung gebracht und damit die Weichen Richtung Sieg gestellt.

Am Mittwoch wurde der 19-Jährige in einen schweren Autounfall verwickelt und liegt nun auf der Intensivstation. Wie die Austria bekanntgab, schwebt das Talent jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Verein bittet, die Privatsphäre des Spielers zu respektieren.