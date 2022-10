Der Ball von Maradonas Tor mit der "Hand Gottes" wird versteigert

Der Ball, mit dem Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 zwei der berühmtesten Tore der Fußballgeschichte erzielt hat, wird versteigert. Verkäufer ist der ehemalige tunesische Schiedsrichter Ali Bin Nasser, der das WM-Viertelfinale zwischen England und Argentinien pfiff - und dabei den als "Hand Gottes" bekannten, kontroversen ersten Treffer Maradonas gab.

Maradona hatte den Ball per Hand ins Tor bugsiert. In der Partie, die Argentinien mit 2:1 gewann, erzielte das 2020 gestorbene Fußballidol auch noch das sogenannte Jahrhunderttor, bei dem er mehrere englische Spieler ausdribbelte und den Ball an Torhüter Peter Shilton vorbei ins Tor schob.