Nach Autounfall: Austrias Huskovic im künstlichen Koma

Laut einer Aussendung der Austria erlitt der 19-Jährige "mehrere schwerwiegende Verletzungen, allesamt jedoch ohne lebensbedrohlichen Charakter". Weitere Operationen seien vorerst keine notwendig, der Aufweckprozess soll noch am Donnerstag eingeleitet werden. Zur weiteren Beobachtung soll Huskovic aber noch auf der Intensivstation des Landesklinikums Baden bleiben.

Huskovic war am Mittwochabend in einen schweren Unfall auf der A3 verwickelt gewesen. Der PKW, in dem der Austria-Stürmer als Beifahrer gesessen war, ging in Flammen auf. Laut Polizei war der von einer 21-Jährigen gesteuerte Wagen mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkw geprallt. Während Huskovic ins Landesklinikum Baden gebracht wurde, wurde die Lenkerin in das Krankenhaus Eisenstadt transportiert. Ein Hund, der sich ebenfalls im Wagen befunden hatte, verendete.