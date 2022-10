Böving schießt Sturm Graz zu einem 2:2 bei Lazio Rom

Die Gruppe F bleibt die spannendste in der Europa League. Zuerst gab es in Rotterdam ein 2:2 von Feyenoord gegen Midtylland, im Abendspiel ging es im Stadio Olimpico heiß her. Am Ende trennten sich Lazio und Sturm ebenfalls mit 2:2.

Damit halten alle Teams bei fünf Punkten und die abermals starken Grazer haben noch alle Chancen auf ein Europacup-Frühjahr.

Der Beginn hatte an das 0:0 in Graz erinnert: Sturm attackierte mutig und kam durch Hierländer sowie Ajeti zu ersten Chancen (4., 11.). Dann zeigte sich, dass Lazio verbessert, Pedro machte an der rechten Seite Druck. Eine Flanke des Spaniers landete bei Goalgetter Immobile. Tormann Siebenhandl und Affengruber retteten (29.). Bei einem strammen Schuss von Weltmeister Pedro tat dies die Latte (35.).