Ein Alt-Teamkapitän vermisst das Vertrauen zu den ganz Jungen

Prödl, 37, war bei einem internationalen UEFA-Managerkurs in der Schweiz zum Entzücken der Prüfungskommission der allerbeste. Vor allem aber war er Wunschkandidat von Teamchef Ralf Rangnick .

Prödls ehemaliger EM-Teamkollege Jürgen Säumel (20 Länderspiele) ließ als Interimstrainer von Sturm Graz (selbst beim 2:3 in Lille) dermaßen attraktiv spielen, dass er sich als Dauerlösung empfiehlt.

Und der frühere Grazer Mittelfeldmotor Daniel Beichler (fünf Länderspiele) coachte die unbesiegten Salzburger in der Europa-Youth-League unter 36 Klubs zu Tabellenrang drei – noch vor Barcelona und Real.

Mehr als in der heimischen Sportöffentlichkeit sprachen sich Salzburgs jahrelangen Jugenderfolge unter ausländischen Talentespähern herum. Mit Angel Gomez tauchte sogar der Chefscout von Lionel Messis Klub Inter Miami in Salzburg auf. Señor Gomez zeigte sich über jeden Jung-Bullen, allen voran Torjäger Phillip Verhounig, detailliert informiert. Der 18-Jährige, der in sechs Youth-League-Spielen neunmal für Salzburg traf, ist übrigens nicht Steirer, sondern Kärntner.