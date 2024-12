Öffentliche Kritik an Rangnick: Wieso es beim ÖFB turbulent bleibt

Viel pikanter ist jedoch der mediale Steilpass, den Bartosch Ralf Rangnick zugespielt hat. Via Salzburger Nachrichten richtet er dem Teamchef aus, er heiße es nicht gut, dass sich Spieler und Rangnick öffentlich zur Führungskrise geäußert haben. „Da wäre mehr Zurückhaltung wünschenswert“, sagt Bartosch – wenige Tage, bevor er sich erstmals persönlich mit Rangnick an einen Tisch setzen will, und kurz nachdem sein Vorgänger Klaus Mitterdorfer in einem medialen Parallelslalom mit dem Teamchef mehrmals einfädelte und zu Sturz kam.

Wenn das die Brücken sind, die der neue ÖFB-Boss jetzt errichtet – man möchte lieber nicht darüber spazieren.