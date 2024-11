Satzungen ausgehebelt: Das ist der neue Präsident des ÖFB

Also nützte Thomas Hollerer (in Verbindung mit seinen Mitstreitern im Präsidium) wie vom KURIER berichtet Paragraf 14 um die eigenen ÖFB-Satzungen auszuhebeln. Darin heißt es: "Bei Gefahr im Verzug ist der Generalsekretär berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungskreis der Bundeshauptversammlung, des Präsidiums fallen, unter eigener Verantwortung selbstständig Anordnungen zu treffen, ..."

Die Folge: Hollerer, vor einer Woche nach Präsidiumsbeschluss vom 18. Oktober noch gekündigt, wurde von ebendiesem Präsidium plötzlich dazu ermächtigt, Entscheidungen auf höchster Ebene zu treffen. Der Jurist nahm eine Satzungsänderung vor, wonach nicht mehr zwingend einer der vier Vizepräsidenten einspringen müsse und machte so den Weg frei für die Wahl von Wolfgang Bartosch zum Interimspräsidenten. Eine Vorgehensweise, die dem ohnehin schon zerrütteten Verband nicht unbedingt mehr Ruhe verschaffen dürfte in den nächsten Monaten.