Wieso am Freitag beim ÖFB weiter gestritten wird

Wenn am Freitagabend die Sponsoren des ÖFB gemeinsam mit dem Präsidium des Fußball-Bundes im Wiener Ritz Carlton Weihnachten feiern, dann ist das durchaus eine pikante Begegnung. Es waren Vertreter ebendieser Partner aus der Wirtschaft, die den Herren des obersten Fußball-Gremiums erst kürzlich, auch via KURIER, mitgeteilt haben, was sie von ihrem Machtkampf halten.