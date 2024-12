Brust raus: Österreich fährt zur WM, Rangnick bleibt Teamchef

„Wenn wir uns nicht für die WM qualifizieren, bin ich am nächsten Tag nicht mehr Trainer von Österreich“, hat Ralf Rangnick gesagt. Die klaren Worte des Teamchefs sind immer wieder eine Wohltat. Der Deutsche spricht seine Ziele klar aus und redet keine Gegner stark, um im Falle des Scheiterns besser dazustehen. An dieser Stelle sei ein geschätzter Redaktionskollege zitiert, der einst nach einer peinlichen Niederlage eines Bundesligaklubs im ÖFB-Cup gegen einen Landesligisten kalmierend gemeint hat: „Die trainieren auch schon dreimal in der Woche!“