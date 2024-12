Tor zur WM ist weit offen: Machbare Gegner für ÖFB-Team in Quali

Die Endrunde der Weltmeisterschaft geht 2026 in drei Ländern über die Fußball-Bühne: USA, Mexiko und Kanada. Anwesend bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen in der FIFA-Zentrale in Zürich waren vom ÖFB Teamchef Ralf Rangnick, Geschäftsführer Bernhard Neuhold und Sportdirektor Peter Schöttel.

Österreich wurde aus Topf 1 gezogen und in die Gruppe H gelost, die aus fünf Mannschaften besteht.

Gruppe H:

Österreich

Rumänien

Bosnien und Herzegowina

Zypern

San Marino

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sagte in einer ersten Reaktion in Zürich: "Ich habe mir im Vorfeld gewünscht, dass wir nicht gegen jemand gelost werden, gegen den wir zuletzt schon gespielt haben. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Diese Gegner sind logistisch auch gute Gegner. Es sind keine sieben Stunden Flug nach Kasachstan. Da bin ich schon froh, dass diese Gegner leichter zu erreichen sind. Rumänien ist spielstark und hat die Gruppe bei der EM vor Belgien gewonnen. Wir werden jeden Gegner ernst nehmen, aber natürlich wollen wir die Gruppe gewinnen." Von einer Rolle als Favorit halte Rangnick aber nichts. Allerdings: "Ich bin zuversichtlich. Wenn wir komplett sind, sind wir in der Lage, gegen jeden Gegner zu gewinnen."