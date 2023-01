Große Show bei Ronaldo-Empfang in Saudi-Arabien: "Ich bin so stolz"

Mit einer großen Laser-Show ist Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo am Dienstag bei seinem neuen Verein Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt worden. „Ich bin so stolz, diese große Entscheidung getroffen zu haben. Ich habe bei den größten Clubs in Europa gespielt, nun nehme ich eine neue Herausforderung an“, sagte der 37-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Der Empfang in Riad sei großartig gewesen. Der bei Manchester United ausgebootete Angreifer betonte, dass er viele Angebote „aus Europa, aus Brasilien, Australien oder den Vereinigten Staaten“ erhalten habe. Er wolle aber etwas in Saudi-Arabien entwickeln, sagte Ronaldo.