Nach Wechsel zu Saudi-Klub: Spielt Ronaldo im Sommer bei Newcastle?

"Weltbester Spieler"

Eine offizielle Bestätigung gab es bis Dienstag für die Darstellung der Zeitung nicht. Marca nannte auch keine Quelle und ließ lediglich durchblicken, sie habe das "in Erfahrung bringen können".

Die "Willkommenszeremonie für den weltbesten Spieler" steigt am Dienstag im Mrsool Park, wie Al-Nassr am Montag auf Twitter mitteilte. Medien zufolge werden Zehntausende Fans erwartet. Nach dem unrühmlichen Abgang bei Manchester United und der Reservistenrolle für Portugal bei der WM in Katar wechselte der zuletzt vereinslose fünfmalige Weltfußballer in die sportlich höchstens zweitklassige Liga in Saudi-Arabien.