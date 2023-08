Superstar Neymar in der Kritik: "Ewiger Fleck in seiner Karriere"

Fußball-Star Neymar hat Kritik an seinem Wechsel von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien gekontert. "Al-Hilal ist ein gigantischer Klub mit fantastischen Fans und der beste in Asien. Das gibt mir das GefĂŒhl, dass dies die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit fĂŒr mich ist. Ich liebe es, zu gewinnen und Tore zu schießen und ich habe vor, das in Saudi-Arabien mit Al-Hilal fortzusetzen", zitierte sein neuer Arbeitgeber den 31-JĂ€hrigen in einer Mitteilung.

