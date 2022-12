Messi zaubert gegen Kroatien: Argentinien zieht ins WM-Finale ein

Bei einem Kroaten waren zu diesem Zeitpunkt schon die Sicherungen durchgebrannt. Mario Mandzukic sah Rot, weil er die Elfmeter-Entscheidung kritisiert hatte. Weil der einstige Weltklasse-Stürmer aber nur noch Co-Trainer ist, durften die Kroaten zu elft weiterspielen.

Natürlich mussten sie das Spiel nach Seitenwechsel erst recht an sich reißen. Die Argentinier verteidigten nun tief am eigenen Strafraum. Und sie taten es so gut, dass selbst die so ballsicheren Kicker vom Balkan keinen Weg hindurch fanden. Die zunächst einzige Chance auf den Anschlusstreffer gab es nach einer Standardsituation, doch Lovren scheiterte per Kopf. Und die Argentinier? Die wurden immer sicherer, konterten nicht nur gefährlich über den schnellen Álvarez, sondern hielten den Ball zwischendurch auch immer wieder lange in ihren Reihen, um den Kroaten den Spielrhythmus zu nehmen.