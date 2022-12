Messi und Co.: Wie es für Argentiniens Weltmeister weitergeht

Aston Villa hat eine besondere Herausforderung, denn Kult-Goalie Emiliano Martinez soll am 26. Dezember gegen Liverpool spielen, doch der ist nicht begeistert, will noch feiern und relaxen. Brighton gibt Alexis Mac Allister zwei Wochen Urlaub, spielt ohne den ersten Weltmeister der Klubgeschichte in Southampton. Tottenham will Christian Romero so schnell wie möglich wieder beim Team haben und gastiert bei Brentford in London. Manchester United, Arbeitgeber von Lisandro Martinez, spielt erst am 27. gegen Nottingham. Und Manchester City hat sogar bis 28. Zeit, spielt mit Julian Alvarez in Leeds.