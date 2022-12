WM in Katar: Potpourri von vermeintlichen Gegensätzen

Seit November letzten Jahres habe ich Katar monatlich besucht. Ich begann, in eine Welt einzutauchen, die so anders, so verwirrend und so facettenreich ist, dass ich in der Heimat stets Mühe hatte, meine morgenländischen Eindrücke zu vermitteln.

Darf man Katar und die erste Weltmeisterschaft in einem arabischen Land überhaupt gut finden, wenn der Westen beschlossen hat, dass das weltweit größte Sportereignis in diesem Schurkenstaat zu verdammen ist? Ich habe mit meiner Meinung nicht hinter den österreichischen Bergen gehalten und bin in den letzten Monaten auf nichts als Unverständnis getroffen. Und doch fällt die Bilanz nach fünf Wochen in Doha positiv aus.