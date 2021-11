Sturm Graz will den Corona-Teufel vertrieben haben

Den kommenden Aufgaben, darunter das Europa-League-Gastspiel bei PSV Eindhoven am Donnerstag, blickte er hoffnungsfroh entgegen: "Ich glaube und hoffe, dass wir in der zweiten Hälfte den Corona-Teufel vertrieben haben." Freilich bleibe abzuwarten, "wie sich diese Belastungen in der Regenerationszeit auswirken."

Auch wenn Sturm nun schon drei Liga- bzw. sechs Pflichtspiele en suite ohne Sieg ist. Im Vergleich zum LASK schaut die Lage für den Tabellenzweiten, der mit einem Spiel weniger punktegleich mit dem WAC ist, recht gut aus. Die Linzer, die nur einen Punkt vor Schlusslicht Altach liegen, verpassten den zweiten Ligasieg in Folge und mussten sich dafür hauptsächlich selbst an der Nase nehmen - Gelb-Rot für Rene Renner im Finish (78.) machte die Sache nicht leichter. "Ich bin stinksauer, dass wir das 3:0, eine komfortable Führung, aus der Hand gegeben haben", meinte Trainer Andreas Wieland. "Wir haben Intensität und Tempo in der zweiten Hälfte nicht halten können. Das wollten wir durch die Wechsel aufrechterhalten, was aber nicht gelungen ist."