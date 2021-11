Tor-Spektakel in Graz: Sturm holt nach 0:3 ein 3:3 gegen den LASK

Die Gäste waren nun völlig abgemeldet und bald auch nur noch zu zehnt. Rene Renner, in Hälfte eins bereits verwarnt, traf Jantscher mit dem Fuß am Kopf und musste mit Gelb-Rot vom Platz (79). Der folgende Freistoß landete bei Yeboah, der den Ball zum 3:3 über die Linie drückte. Es war bereits das vierte von sechs Toren in diesem Spiel, das aus einer Standardsituation resultierte. Spätestens jetzt wurde auch auf den Grazer Rängen wieder gefeiert. Über einen Punkt, der sich für die Steirer wie ein Sieg anfühlen musste.