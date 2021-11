Wüsten-WM: Wie Katar dem ÖFB-Team an die Substanz gehen wird

Zallinger hat viel gesehen und war unter anderem dabei, als Österreichs Juniorenteam im Juli 2011 bei der U-20-WM in Kolumbien am Start war. Bei den Spielen in Cartagena und Barranquilla an der Karibikküste hatte es nicht nur annähernd 40 Grad, sondern auch eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent.

Zallinger erinnert sich, wie man versucht hat, die Körpertemperatur der Spieler in kurzen Trainingspausen mittels Kühlwesten zu senken und erzählt von einem Nebeneffekt: „Wir hatten in Kolumbien auch reihenweise Magen-Darm-Infekte. Die Abkühlung des Verdauungstraktes während so einer infektionalen Phase hat wiederum für etliche Bauchkrämpfe gesorgt.“